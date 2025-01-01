Zum Inhalt springenBarrierefrei
14 Min.

Jedes Jahr im August warten die Kinder der Rentierhirten auf der russischen Polarhalbinsel Jamal auf den Hubschrauber, der sie zum Ende der Sommerferien in die Schule bringt. 600 Nomadenkinder vom Volk der Nenzen leben und lernen den größten Teil des Jahres getrennt von ihren Familien. Auch die fünfjährige Katja wird für viele Monate ohne ihre Eltern sein - zum ersten Mal im Leben.

