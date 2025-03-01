Rund um den Globus
Folge 7: Lamu - Die Insel der Esel
14 Min.
Die nur zehn mal sechs Kilometer kleine Insel Lamu liegt im Osten Afrikas, direkt an der kenianischen Küste im Indischen Ozean. Dort sieht man Esel, wohin man schaut. 6.000 Tiere teilen sich die Insel mit 20.000 Menschen, und nur zwei Autos. Shee Famaos Familie besitzt als eine der wenigen keinen Esel. Der 14-Jährige lebt mit seiner Mutter und seinen Geschwistern in einem kleinen Dorf.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH