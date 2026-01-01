Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Russlands Zirkusschule auf Tour

One TerraStaffel 2Folge 4
Russlands Zirkusschule auf Tour

Russlands Zirkusschule auf TourJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 4: Russlands Zirkusschule auf Tour

13 Min.Ab 6

Am Ufer des Seligersee zwischen Moskau und St. Petersburg bringen Studenten der Moskauer Zirkusschule Abwechslung in das Leben der Dorfbewohner. Musik schallt, während Jelena auf acht Rollen schwankt. Groß ist Staunen bei der Vorführung der biegsamen Schlangenfrau Alessa oder wenn Pawel seine zehn Jongleur-Ringe durch die Luft wirbelt

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen