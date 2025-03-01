Rund um den Globus
Folge 10: Boliviens junge Wilde
14 Min.
Auf Boliviens Märkten werden wilde Tiere, wie Affen, Papageien, Pumas und Würgeschlangen eingepfercht in kleine Käfige zum Kauf angeboten. Auf der Straße in La Paz leben Kinder und Jugendliche, die fernab ihrer Familien Kleber schnüffeln und unter ständiger Lebensgefahr ihren Alltag meistern. Beide haben eines gemein: Sie führen ein Dasein, das keineswegs ihren Bedürfnissen entspricht.
Rund um den Globus
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH