Island liegt im Nordatlantik, zwischen Großbritannien und Grönland und ist die größte Vulkaninsel der Erde. Das Leben der circa 330.000 Einwohner Islands wird bis heute von den feuerspuckenden Bergen beherrscht. Im Frühjahr 2010 brach der Eyjafjallajökull aus und legte mit einer mächtigen Aschewolke den Flugverkehr in ganz Europa nahezu lahm.
