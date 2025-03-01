Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Island - Leben auf dem Pulverfass

One TerraStaffel 2Folge 9
Island - Leben auf dem Pulverfass

Island - Leben auf dem PulverfassJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 9: Island - Leben auf dem Pulverfass

13 Min.

Island liegt im Nordatlantik, zwischen Großbritannien und Grönland und ist die größte Vulkaninsel der Erde. Das Leben der circa 330.000 Einwohner Islands wird bis heute von den feuerspuckenden Bergen beherrscht. Im Frühjahr 2010 brach der Eyjafjallajökull aus und legte mit einer mächtigen Aschewolke den Flugverkehr in ganz Europa nahezu lahm.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen