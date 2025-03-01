Rund um den Globus
Folge 6: Indiens Dschungelbuchklinik
13 Min.
Im dicht besiedelten Indien wird der Lebensraum für wilde Tiere immer kleiner. Überall säumen Hütten die Straßen, es wird Reis und Tee angebaut. Doch der Kaziranga-Nationalpark bietet Wildtieren Schutz vor der Zivilisation. Hier kümmern sich die Tierärzte Phulmoni Gogoi und ihr Mann Prasanta Boro um kranke und verletzte Tiere.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH