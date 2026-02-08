Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 1: Episode 1
43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Ted Finch und sein Team von Priestly Demolition erhalten den Auftrag, ein altes Einkaufszentrum abzureißen. Bevor alles demoliert wird, durchsuchen die Männer die 170 Läden in der Hoffnung, versteckte Schätze zu entdecken. Auch gewöhnliche Gegenstände wie Türen, Leuchtbuchstaben und Heizungen können den Profis Gewinn einbringen.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited