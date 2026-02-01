Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 08.02.2026
43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Ted hat einen Räumungsjob in einem Farmhaus an Land gezogen. Das gesamte Team rückt aus, sogar der Firmen-Nachwuchs Julien kommt mit. Ted hofft, einige versteckte Schätze in dem 100 Jahre alten Haus zu finden. Außerdem muss ein großes Parkhaus abgerissen werden.

