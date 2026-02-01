Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ted und sein Team erhalten den Auftrag, ein ehemaliges jugoslawisches Konsulat abzureißen. Die Männer hoffen, darin geheime Gegenstände aus dem Kalten Krieg zu ergattern. Außerdem müssen sie einen alten Bierladen und ein dreistöckiges Rechenzentrum einer Bank demolieren.

