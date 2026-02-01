Zum Inhalt springenBarrierefrei
Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 3

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 3 vom 08.02.2026
Folge 3: Episode 3

44 Min. Folge vom 08.02.2026 Ab 12

Ein über 100 Jahre altes Gebäude im Zentrum von Toronto muss abgerissen werden. Ted und sein Team haben jeweils einen Tag Zeit, um das Haus nach wertvollen Gegenständen zu durchsuchen und diese anschließend auszuräumen. Alte Holzschilder und Bauteile könnten einen hohen Gewinn einbringen.

