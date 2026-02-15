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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 8

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 15.02.2026
Episode 8

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 8: Episode 8

43 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12

Julien muss sich bei einem Auftrag beweisen: Er soll den Abriss eines zweistöckigen Hauses in der Stadt überwachen, während sein Onkel Ryan ihm über die Schulter schaut. Die Schwierigkeit dabei ist, dass der Abstand zu den Nachbargebäuden jeweils sehr gering ist.

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