Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 6: Episode 6
44 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
Das gesamte Team von Priestly Demolition macht sich auf den Weg zur Manitoulin-Insel, die inmitten des Huronsees liegt. Dort sollen die Männer ein altes Feriendorf abreißen, in dem sie hoffentlich noch einige Schätze finden können.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited