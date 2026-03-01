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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 1

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 1vom 01.03.2026
Episode 1

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 1: Episode 1

42 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Nach mehreren Jahren bei Priestly Demolition wagt Ted Finch eine neue Herausforderung und gründet seine eigene Firma: Flashback Salvage. Er verwandelt ein altes Bahnhofsgebäude in eine Verkaufsfläche und verstärkt sein Team mit neuen Mitarbeitern.

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