Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 7: Episode 7
41 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Teds Bekannter Adam soll eine 100 Jahre alte Scheune abreißen. Vorher bittet er Ted und sein Team, das Gebäude nach wertvollen Gegenständen zu durchsuchen. Außerdem inspizieren die Männer eine alte Schuhfabrik, die kostbare Maschinen enthalten könnte.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited