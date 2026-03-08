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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 7

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 7vom 08.03.2026
Episode 7

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 7: Episode 7

41 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

Teds Bekannter Adam soll eine 100 Jahre alte Scheune abreißen. Vorher bittet er Ted und sein Team, das Gebäude nach wertvollen Gegenständen zu durchsuchen. Außerdem inspizieren die Männer eine alte Schuhfabrik, die kostbare Maschinen enthalten könnte.

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