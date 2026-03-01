Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 6: Episode 6
42 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Das Geschäft läuft hervorragend, weshalb Ted in Zukunft mehr Verantwortung an seine Mitarbeiter abgeben muss. Bevor er Nick und Brandon jedoch auf ihren ersten Solo-Auftrag schickt, nimmt er die beiden mit zu zwei Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert. Danach müssen sie beweisen, was sie bei Ted gelernt haben.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited