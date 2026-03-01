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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Episode 3

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 3vom 01.03.2026
Episode 3

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Salvage Kings - Demolieren und kassieren

Folge 3: Episode 3

41 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Ted sucht spontan in einem alten Diner nach Antiquitäten. Außerdem bereiten er und sein Team sich auf den nächsten Auftrag vor: Ein Hotel aus dem 19. Jahrhundert mit mehreren Gebäuden soll modernisiert werden. Doch zuvor muss das alte Inventar ausgeräumt werden.

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