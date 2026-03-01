Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 3: Episode 3
41 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Ted sucht spontan in einem alten Diner nach Antiquitäten. Außerdem bereiten er und sein Team sich auf den nächsten Auftrag vor: Ein Hotel aus dem 19. Jahrhundert mit mehreren Gebäuden soll modernisiert werden. Doch zuvor muss das alte Inventar ausgeräumt werden.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
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Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Nelvana International Limited