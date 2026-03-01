Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 2: Episode 2
41 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Ted erhält zwei neue Aufträge in Belleville. Gemeinsam mit Brandon und Rochelle macht er sich auf den Weg, um ein Farmhaus aus dem 19. Jahrhundert sowie eine Hutfabrik mit zahlreichen alten Maschinen zu begutachten.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nelvana International Limited