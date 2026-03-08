Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Folge 8: Episode 8
42 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Ted blickt auf das erste Jahr seiner eigenen Firma zurück. Das Geschäft läuft so gut, dass die Lager zum Bersten gefüllt sind. Um Platz für zukünftige Waren zu schaffen, beschließt das Team, einen Schlussverkauf zu veranstalten.
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Salvage Kings - Demolieren und kassieren
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Sammlerstücke, Dokumentation
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Nelvana International Limited