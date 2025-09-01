Gnocchi und Crème brûlée aus JohannesburgJetzt kostenlos streamen
Sarah Grahams Food Safari
Folge 11: Gnocchi und Crème brûlée aus Johannesburg
24 Min.Ab 6
Sarah Graham nimmt Sie in dieser Folge mit nach Maboneng. Hier kocht sie mit Chefkoch Calvin Joel in der "Joburg Culinary and Pastry School": Gnocchi mit Brunnenkresse-Pesto, sommerliche Ananas-Melonenspieße mit Minz-Sirup und Crème brûlée.
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Copyrights:© Okuhle Media