Pfirsich-Gorgonzola-Tartlets für Fossilien-JägerJetzt kostenlos streamen
Sarah Grahams Food Safari
Folge 13: Pfirsich-Gorgonzola-Tartlets für Fossilien-Jäger
24 Min.Ab 6
Ein Team angehender Paläontologen kommt heute in den Genuss von Sarahs Kochkünsten: aufgetischt werden Pfirsich-Gorgonzola-Tartelets, ein überraschend unkomplizierter Schokoladen-Blechkuchen und vieles mehr!
Sarah Grahams Food Safari
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media