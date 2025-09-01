Afrikanisches Fusion-Food: Hühnerschenkel mit Estragon-PilzenJetzt kostenlos streamen
Sarah Grahams Food Safari
Folge 14: Afrikanisches Fusion-Food: Hühnerschenkel mit Estragon-Pilzen
24 Min.Ab 6
Heute darf sich ein ausgezeichneter Spitzenkoch von Sarah Grahams Gerichten verführen lassen: kann ihre moderne Version des Küchen-Klassikers Nizza-Salat mit Thunfisch in Sesam-Mantel, Quinoa und pochiertem Ei den Profi überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sarah Grahams Food Safari
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media