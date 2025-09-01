Sarah Grahams Food Safari
Folge 18: Rumpsteak im Reservat
24 Min.Ab 6
Heute kocht Sarah in einem wahren Naturparadies - dem "Gondwana Game Reserve": Maisbrot mit gegrillten Tomaten, Rumpsteak, einen Salat aus Gerste, Spinat und Pilzen und als Dessert ein erfrischend-spritziges Basilikum-Minz-Beeren-Sorbet.
Sarah Grahams Food Safari
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media