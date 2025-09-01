Sarah Grahams Food Safari
Folge 8: Grillfest am Sambesi-Fluss
24 Min.Ab 6
Chundu Island ist eine kleine Landzunge am Sambesi-Fluss mit feinem Sandstrand. Der perfekte Ort für eine stimmungsvolle Familienfeier am Lagerfeuer mit Hühnerspießen, Fischfrikadellen in Ananas-Salsa und selbstgemachtem Eistee.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sarah Grahams Food Safari
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media