Schöne Haare, schöne Cocktails und E-MobilitätJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 08.04.2026: Schöne Haare, schöne Cocktails und E-Mobilität
61 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Mit Sommerdrinks stellen sich bei Chris und Marlene die Frühlingsgefühle ein. Heute sind unsere Gäste Bartender of the Year 2023, Mohamed "Dada" Daoud und Krisenmanager Engin Çatık. Außerdem freut sich Chris über seine natürlichen Locken made by Marlene.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1