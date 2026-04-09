Und täglich grüßen Chris und MarleneJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 09.04.2026: Und täglich grüßen Chris und Marlene
48 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Wohlstandsgefährdung erklärt von Makroökonom Daniel Stelter, Angeln mit App und Tankstellen in Not. SAT.1-Reporter Mario Apfelbaum fragt nach den Heimwerker-Sünden, Backfee Lynn präsentiert einen Spiegeleierkuchen und Achim Sam einen Eier-Protein-Salat.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: SAT.1