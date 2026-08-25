In der Sendung: Zuckersteuer, Schicksalsschlag, KindeswohlgefährdungJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 25.08.2026: In der Sendung: Zuckersteuer, Schicksalsschlag, Kindeswohlgefährdung
50 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
2025 verändert ein Autounfall in Südafrika das Leben von Michi und Marc Schreiber. Michi verliert ihr Gedächtnis und erleidet schwere Gesichtsverletzungen. Außerdem: die geplante Steuererhöhung auf zuckerhaltige Getränke und neue Zahlen zur Kindeswohlgefährdung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen