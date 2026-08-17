In der Sendung: Clan Terror in Berlin, Silver Tsunami & wildes Dodgeball-EventJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 17.08.2026: In der Sendung: Clan Terror in Berlin, Silver Tsunami & wildes Dodgeball-Event
38 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Eine packende Sendung mit Boschi und Alina zum Start in die Woche! Wir klären, was hinter dem "Silver Tsunami" steckt und berichten über den unfassbaren Clan-Terror in Berliner Krankenhäusern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen