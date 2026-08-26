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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Vom Häuserkauf über Taifune bis hin zu Microcars

SAT.1Folge vom 26.08.2026
Vom Häuserkauf über Taifune bis hin zu Microcars

Vom Häuserkauf über Taifune bis hin zu MicrocarsJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 26.08.2026: Vom Häuserkauf über Taifune bis hin zu Microcars

50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Der Traum vom Eigenheim - doch worauf sollte man beim Kauf achten? Außerdem: Ein unerwarteter Taifun wird zur Lebensgefahr und Microcars für Teenager werden immer beliebter. All das und mehr in der Sendung.

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