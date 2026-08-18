In der Sendung: Jenny Elvers, Tierarten, HackerangriffeJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 18.08.2026: In der Sendung: Jenny Elvers, Tierarten, Hackerangriffe
39 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Hacker legen Teile der Berliner Senatsverwaltung lahm. Wie sicher ist Deutschland vor Cyberangriffen? Außerdem: Jenny Elvers über Luxus und die Entdeckung neuer Tierarten.
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Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen