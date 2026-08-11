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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Von UFOs über Sommerferien bis hin zu Stress

SAT.1Folge vom 11.08.2026
Von UFOs über Sommerferien bis hin zu Stress

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 11.08.2026: Von UFOs über Sommerferien bis hin zu Stress

60 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

UFOs gelten lange als Stoff für Science-Fiction und Verschwörungstheorien. Doch immer mehr Sichtungen sorgen für Aufsehen. Was steckt dahinter? Außerdem: Streit um die Sommerferien und Tipps, wie sich emotionaler Stress bewältigen lässt.

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