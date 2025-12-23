Sat.1 NRW
Folge vom 23.12.2025: Sat.1 NRW 23.12.2025
24 Min.Folge vom 23.12.2025
+++ Explosion in Köln, möglicher Hintergrund im Rocker-Milieu +++ Besondere Adventskalender von Rheinmetall: Panzerluken statt Schokolade +++ Eine rührende Geschichte über wahre Weihnachtsliebe in Köln. Außerdem: Gute Nachrichten in Dortmund beim Bauministerium, ein Böller-Angriff auf Kinder in Wegberg, Bahnsperrungen zwischen Köln und Wuppertal, der Last-Minute-Weihnachtsshopping-Stress, Geschenkaktion für bedürftige Kinder in Langenfeld, Feiertagspläne der NRW-Spitzenpolitiker und das Wetter für Heiligabend und die kommenden Tage.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 NRW