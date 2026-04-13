Sat.1 NRW
Folge vom 13.04.2026: Sat.1 NRW 13.04.2026
+++ Leiche in der Kühltruhe in Bielefeld entdeckt +++ Bundesregierung präsentiert Maßnahmen zur Abfederung der Spritpreise +++ Udo Lindenberg eröffnet Ausstellung und feiert 80. Geburtstag +++ Außerdem: Heute startet der Prozess gegen einen 15-Jährigen wegen versuchten Mordes in Essen. Bundesweit findet der Blitzermarathon statt, doch wie viele Raser werden erwischt? Trinkwasser-Ausfall in Swisttal und Euskirchen - was war da los? Zunehmende Umweltschäden durch Unwetter in NRW kosten Autobesitzer eine Menge Geld. Migrantenanzahl in Nordrhein-Westfalen sinkt erstmals seit 15 Jahren. Leben mit Prothesen: Eine Frau aus Olpe berichtet. Erste Hilfe mit VR Brillen: Die Malteser in Münster setzten auf neue Technik. Wettervorhersage mit sonnigen Aussichten ab Mittwoch und bis zu 20 Grad.