Sat.1 NRW
Folge vom 11.05.2026: Sat.1 NRW 11.05.2026
24 Min.Folge vom 11.05.2026
+++ Tödlicher Streit in Köln +++ Brandgefahr durch falsch entsorgte Lithium-Akkus +++ DLRG in Bad Honnef-Unkel ohne Rettungsboot +++ Außerdem: Steigende Gaspreise und deren Auswirkungen auf Familien, Technologische Fortschritte beim Polizeinotruf, Brand auf Krefelder Recyclinghof, Jagd auf die asiatische Hornisse in NRW, Auswirkungen eines Wasserschadens in einer Kita in Essen, Vorfreude auf den Japantag in Düsseldorf, Hilfe für einen kranken Mann durch E-Rolli, Wettervorhersage für NRW und tierische Mutter-Kind-Gespanne im Zoo von Gelsenkirchen.
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Genre:Nachrichten
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