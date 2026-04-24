Sat.1 NRW
Folge vom 24.04.2026: Sat.1 NRW 24.04.2026
24 Min.Folge vom 24.04.2026
+++ 17 Cent Sprit-Spritze genehmigt vom Bundestag +++ Streit außer Kontrolle führt zu SEK-Einsatz in Hagen +++ Isselcopter, der Partyschlager-Newcomer hatte Auftritt auf Mallorca +++. Außerdem: Diskussion über die Sanierung der maroden Straßen und Schulen, Analyse der dramatischen Situation in den Kommunen im NRW, die Einführung von "Blow-Patcher" in Bielefeld gegen Schlaglöcher, Bericht über ein Dortmunder Fußballcamp für Kinder aus der Kriegszone der Ukraine, Reaktion auf den entstandenen Spielplatzvandalismus in Ennepetal, Autoabbruch neben dem Wohnzimmer: Ein Rentner aus Essen erzählt, Polizeisportler des Landes ausgezeichnet und vieles mehr.
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Genre:Nachrichten
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