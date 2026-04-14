Sat.1 NRW
Folge vom 14.04.2026: Sat.1 NRW 14.04.2026
+++ Tempo 80 statt 100? Diskussionen bei der Nationalen Verkehrssicherheitskonferenz über Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Landstraßen +++ Hinter den Kulissen des Rotlicht Milieus: Ein Bordellbetreiber aus Duisburg gibt Einblicke +++ Der gelbe Traum auf Rädern: Ein ehemaliger Postbote baut seinen alten Zustellwagen zum Camper um +++ Außerdem: Ein Schrotthaufen in Herne in Flammen – Anwohner machen sich Sorgen um gefährliche Gase. Ein ungewöhnliches Projekt im NRW-Gesundheitsministerium – Langzeitarbeitslose arbeiten in der Kantinenküche. Die Fußball Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür – doch wo findet das Public Viewing statt? Dramatischer SEK-Einsatz im Siegerland und Ermittlungen wegen illegalen Waffenbesitzes. Ehre für die erfolgreichsten Olympia- und Paralympics-Stars der Winterspiele. Brandstiftungen in Hagen und das Wetter für das kommende Wochenende.