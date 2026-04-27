Sat.1 NRW
Folge vom 27.04.2026: Sat.1 NRW 27.04.2026
24 Min.Folge vom 27.04.2026
+++ SPD Zukunft im Fokus +++ Brandstiftung in Geseke +++ Lehrertausch in Meinerzhagen +++ Außerdem: Urteil im Fall des Essener Krankenpflegers, Bundeskanzler Friedrich Merz besucht eine Schule in seiner Heimat, ein bewegender Moment bei der Jubiläumsfeier des Vereins Gänseblümchen NRW, Mülltonnenmangel in Würselen, der Aufstieg der Krefelder Pinguine und eine kuriose Fundraising-Strategie für den Abiball in Meinerzhagen.
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Genre:Nachrichten
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