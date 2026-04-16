Sat.1 NRW
Folge vom 16.04.2026: Sat.1 NRW 16.04.2026
+++ Streit eskaliert: Lebensgefährlich verletzter Mann in Duisburg aufgefunden +++ EXTREMES NRW: Radikale Realität im Verfassungsschutzbericht 2025 +++ Longevity-Trend boomt auf der Fibo: Alterungsprozess stoppen, sich selbst verjüngen. Außerdem: Polizei-Einsatz in Duisburg nach brutaler Auseinandersetzung, steigender Extremismus in NRW laut Verfassungsschutzbericht 2025, die Münsteraner Band Alphaville geht gegen den unautorisierten Gebrauch ihrer Musik durch Präsident Trump vor. Einbruch führt zu massiven Schäden in Olfen, der renommierte Fotograf Toby Binder portraitiert die besondere Seite von Duisburg-Hochfeld und der Prozess gegen Penny wegen angeblich diskriminierender Praktiken. Zudem erwartet Sie noch ein brandaktueller Bericht über das Schloss Hardenberg nach dem verheerenden Brand und die Wetterprognose für die kommenden Tage in NRW.