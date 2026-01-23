Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 NRW 23.01.2026

24 Min.Folge vom 23.01.2026

+++ Drei Tote durch Glatteis +++ OTT IST SPD-Spitzenkandidat +++ Auf die Pfoten, fertig, los! Eine Familie betreibt Schlittensport mit ihren 17 Huskys +++ Außerdem: Eine tödliche Glatteis-Falle auf der A44, Bundeswehr-Werbung wird immer wichtiger in unserem Alltag, Jugendliche terrorieren Anwohner in Viersen, ein Restaurantbesitzer kämpft sich nach einem Angriff zurück ins Leben, die "Karnevals S-Bahn" in Köln startet in die fünfte Jahreszeit, Fußball Bundesliga-Rückrundenvorschau und rechtzeitig zur Rosenmontagszeit besuchen wir ein Team von Siberian Huskys, das in Dülmen aktiv ist.

