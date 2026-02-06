Sat.1 NRW
Folge vom 06.02.2026: Sat.1 NRW 06.02.2026
24 Min.Folge vom 06.02.2026
+++ Mehr Schutz für Zugbegleiter +++ Trauerfeier für ermordeten 14-Jährigen +++ Drohne gegen Schweinepest +++ Außerdem: Ein tragischer Autounfall am Kamener Kreuz, ein brennender Reisebus sorgt für Verkehrschaos am Kreuz Breitscheid und Bauarbeiten drohen. Pflege im Heim wird für viele Menschen in NRW zum finanziellen Albtraum. NRW bleibt Deutschlands wichtigster Standort für Film- und Fernsehproduktionen. Eine fünfmonatige Bahnsperrung von Köln über Leverkusen, Solingen und Wuppertal bis nach Hagen steht bevor. Diskussionen um eine mögliche Olympiade in NRW. Neue Technologien zur Eindämmung der Schweinepest werden vorgestellt und ein gemischtes Wetter wird erwartet.
