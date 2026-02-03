Sat.1 NRW
Folge vom 03.02.2026: Sat.1 NRW 03.02.2026
24 Min.Folge vom 03.02.2026
+++ Drohnen-Einsatz in NRW +++ Debatte um Drogenkonsumraum in Düsseldorf +++ Lego-Replik von Schloss Drachenburg +++ Außerdem: Einfamilienhausbrand in Brilon, Warnungen vor dem "Jetzt Kaufen, später zahlen"-Schema bei Online-Bestellungen, Diskussionen um eine vermutete Blindgänger-Gefahr im Dortmunder Wohngebiet, grausamer Vorfall von Tieraussetzung in Detmold, und die Enthüllung des neuesten Persiflage-Wagens für den Kölner Karnevals Rosenmontagsumzug.
