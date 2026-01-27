Sat.1 NRW
Folge vom 27.01.2026: Sat.1 NRW
24 Min.
+++ Pauls Rücktritt nach Kritik +++ Großbrand in Hürth löscht Spielzeug und Verpackungen +++ Afghanisches Eis direkt aus dem Schnee +++ Außerdem: Die Rücktrittsreaktionen von Landes-Politik und Solingen auf den Abgang von Paul sowie ein tiefer Blick in die lodernden Flammen in Hürth auf den Spuren des Großbrands. Besucher können Holocaust-Überlebenden per Hologramm in Essen begegnen und aus erster Hand ihre Geschichten hören. Dies sind die letzten Worte eines Zeitzeugen, der inmitten des Schreckens geboren wurde. Die Warnstreiks treffen erneut die Unikliniken in Nordrhein-Westfahlen. Doch das süße Highlight unseres Tages: das 25 Kilogramm schwere Baby-Hippo aus dem Zoo von Duisburg.
