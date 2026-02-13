Sat.1 NRW
Folge vom 13.02.2026: Sat.1 NRW 13.02.2026
+++ Bodycams für Zugbegleiter: Großer Bahn-Sicherheitsgipfel in Berlin +++ Bezahlbare Azubi-Wohnheime in Aachen +++ Kussjagd: Fotograf sammelt Küsse in Köln für Valentinstag +++ Außerdem: Eine messerstecherei bei einer Karnevalsfeier in Grefrath hinterlässt einen jungen Mann lebensgefährlich verletzt. Am Flughafen Köln Bonn sorgen aussetzende Gepäck-Scanner für Stillstand des Flugbetriebs. Gastronomen in NRW kämpfen mit Personalmangel und steigenden Kosten. Ein tragischer Unfall am unbeschrankten Bahnübergang in Alpen fordert das Leben eines 18-Jährigen. Der Korruptionsverdacht im Bielefelder Ausländeramt zieht größere Kreise. Postboten in NRW lernen, wie man mit Hunden umgeht, um sicher arbeiten zu können. An Weiberfastnacht beginnt in NRW der Straßenkarneval, während die Stadt Soest sich als schunkelfreie Zone verkauft. Das Wetter verspricht winterliche Zustände mit wenig Sonne und möglichen Schneeschauern.