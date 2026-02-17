Sat.1 NRW
Folge vom 17.02.2026: Sat.1 NRW 17.02.2026
24 Min.Folge vom 17.02.2026
+++ Veilchendienstagszug in Mönchengladbach mit Unfall +++ Jugendliche sollen von Social Media ferngehalten werden +++ Großbrand in Mehrfamilienhaus in Altena +++ Außerdem: Gerichtsprozess gegen 61-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs über Social Media, Vermisstenfall eines geistig behinderten Jungen, Aussprache über eine Altersgrenze für Social Media-Einsatz auf einem CDU-Parteitag, spektakuläre Montage einer neuen Bahnbrücke über den Wesel-Datteln-Kanal, das traditionelle Nubbelverbrennen in Köln zum Karnevalsende, die Geschichte eines 61-jährigen Torwarts und die Entwicklung eines jungen Nilgau-antilopen im Dortmunder Zoo.
Genre:Nachrichten
Copyrights:© Sat.1 NRW