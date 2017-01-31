Telepathische SympathieJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 175: Telepathische Sympathie
23 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 12
Als ihre Schwester Lia eines Morgens verschwindet und einen Abschiedsbrief hinterlässt, befürchtet Maja das Schlimmste. Doch dann trifft sie auf den mysteriösen Julius, der behauptet, Lia in seinen Visionen zu sehen: Sie lebt! Gemeinsam machen sie sich auf die Suche. Doch als sie Lia finden, ist nichts mehr wie es vorher war.
