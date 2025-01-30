Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 12: Coffee to Go
23 Min.Ab 12
Der 35-jährige Jens will mit seinem Vater ein Caféhaus eröffnen. Jedoch muss er innerhalb von zwei Wochen die Konkurrenz ruinieren, sonst springen die Inverstoren ab. An Stelle des kleinen Cupcake-Ladens soll das neue Caféhaus entstehen. Eines Tages lernt der junge Geschäftsmann zufällig die hübsche Finja kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Als Finja ihm von ihrem Cupcake-Laden und den finanziellen Problemen erzählt, wird Jens klar, wen er vor sich hat ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1