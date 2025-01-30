Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 10
23 Min.Ab 12

Die 20-jährige Saskia Kaiser ist in zerrütteten Verhältnissen aufgewachsen und musste jahrelang zusehen, wie sich ihre alkoholkranke Mutter selbst zugrunde richtet. Umso mehr wünscht sich die junge Frau eine eigene kleine heile Familie. Mit dem Baby, das sie von ihrem Freund Marc erwartet, wird der Wunsch vielleicht bald Wirklichkeit. Doch Marc ist eine tickende Zeitbombe: Eifersucht, Wutausbrüche und Handgreiflichkeiten stehen bei ihm an der Tagesordnung.

