Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 16: Krieg der Mädchen
24 Min.Ab 12
Die 38-jährige Sabine Schiller ist nach langer Zeit endlich wieder glücklich. Die alleinerziehende Mutter hat sich Hals über Kopf in John, den Sportlehrer ihrer 18-jährigen Tochter Laura, verliebt. Doch dann ereignet sich ausgerechnet in Johns Unterricht ein Drama - und Laura steckt mittendrin. Schlimmer noch: Laura hat einen Krieg der Mädchen ausgelöst und eine Mitschülerin in Gefahr gebracht. Plötzlich steht Sabines ganzes Leben in Frage ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1