Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 9: Der Bulle und der Streuner
23 Min.Ab 12
Lutz Kehlmann war schon immer Einzelgänger. Sein Job als Oberkommissar und eine lockere Affäre mit Nachbarin Mona haben es ihm an nichts fehlen lassen. Doch eines Tages steht der 16- jährige Oliver vor seiner Tür und behauptet, sein Sohn zu sein. Plötzlich ändert sich für Lutz alles. Er nimmt Oliver bei sich auf und kümmert sich um den Halbwaisen - bis dieser wieder verschwindet und nur offene Fragen hinterlässt: Hat er Lutz die ganze Zeit nur belogen und ausgenutzt?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1