Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 14: Von Frau zu Frau
22 Min.Ab 12
Eigentlich scheint das Glück der 30-jährigen Krankenpflegerin Anne Conrad perfekt zu sein: Sie hat einen liebevollen Mann, einen gesunden Sohn und einen Beruf, der sie erfüllt. Doch eine schicksalhafte Begegnung mit der Studentin Charlotte stellt ihr Leben komplett auf den Kopf, denn die beiden Frauen verlieben sich ineinander. Anne merkt, dass sie ihre echten Gefühle in all ihren Ehejahren unterdrückt hat. Doch setzt sie dafür ihre Familie aufs Spiel?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1