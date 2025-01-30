Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eigentlich scheint das Glück der 30-jährigen Krankenpflegerin Anne Conrad perfekt zu sein: Sie hat einen liebevollen Mann, einen gesunden Sohn und einen Beruf, der sie erfüllt. Doch eine schicksalhafte Begegnung mit der Studentin Charlotte stellt ihr Leben komplett auf den Kopf, denn die beiden Frauen verlieben sich ineinander. Anne merkt, dass sie ihre echten Gefühle in all ihren Ehejahren unterdrückt hat. Doch setzt sie dafür ihre Familie aufs Spiel?

