Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 5Folge 18
23 Min.Ab 12

Nichts wünscht sich der Vater der 22-jährigen Vanessa mehr, als dass seine Tochter die Familien-Druckerei übernimmt. Vanessa will ihren Vater nicht enttäuschen und hat gerade eine Lehre in der Druckerei gemacht. Doch Vanessa spürt eine ganz andere Berufung: Sie will Tiermedizinerin werden. Heimlich lernt sie schon für einen bevorstehenden Medizinertest. Doch hat die 22-Jährige auch wirklich den Mut, das Studium zu beginnen und damit das Herz ihres geliebten Vater zu brechen?

SAT.1
